Ранее судимый житель Сахалина предстанет перед судом за серию краж из офисных зданий
Полиция Сахалинской области раскрыла серию краж из офисных помещений в Южно-Сахалинске. Оперативники задержали 49-летнего ранее судимого местного жителя, который действовал по отработанной схеме, выбирая здания с низким уровнем безопасности.
Поводом для задержания послужило заявление 42-летней жительницы областного центра, которая 19 декабря 2025 года сообщила, что из сейфа в ее офисе пропал конверт с 89 тысячами рублей. В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники управления уголовного розыска установили причастность к этому преступлению фигуранта. Как рассказали ТИА “Острова” в пресс-службе регионального УМВД, расследование показало, что в период с 12 по 19 декабря мужчина проник в одно из административных зданий, где сдаются офисы, и начал планомерно проверять этажи на предмет незапертых дверей.
Обнаружив открытый кабинет, злоумышленник проник внутрь. Он нашел под столом сейф, но не стал его взламывать. Вместо этого подозреваемый проверил ящики рабочего стола, обнаружил ключ от хранилища, похитил деньги, после чего аккуратно закрыл сейф, вернул ключ на место и скрылся. Похищенные средства он потратил на личные нужды.
По факту этой кражи следователи возбудили уголовное дело по части 2 статьи 158 УК РФ (кража с незаконным проникновением в помещение). Санкция статьи предусматривает наказание вплоть до пяти лет лишения свободы. В отношении задержанного суд избрал меру пресечения в виде подписки о невыезде. В ходе дальнейшей работы полиция установила, что подозреваемый причастен к целому ряду аналогичных преступлений на территории города.
