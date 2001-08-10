На Сахалине строительная компания заплатила штраф за работы в водоохранной зоне без разрешения

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Природоохранная прокуратура выявила нарушения водного законодательства при строительных работах на реке Уюновка в Южно-Сахалинске. Компания-подрядчик вела демонтаж моста и строительство объездного проезда, не имея официального разрешения на пользование водным объектом.

Надзорное ведомство установило, что общество с ограниченной ответственностью проводило работы непосредственно в русле реки Уюновка и в ее водоохранной зоне. При этом у организации отсутствовало должным образом оформленное решение, которое дает право на такое пользование.

По этому факту 2 декабря 2025 года прокурор внес руководителю компании представление об устранении нарушений. Как сообщили ТИА “Острова” в областной прокуратуре, организация его рассмотрела и приняла необходимые меры. Уже 14 января 2026 года компания получила в региональном министерстве экологии и устойчивого развития официальное решение о предоставлении реки в пользование. Этот документ обязывает подрядчика проводить все требуемые водохозяйственные мероприятия.

Параллельно с этим природоохранный прокурор привлек виновное лицо к административной ответственности. По его постановлению от 25 декабря 2025 года компанию оштрафовали на 10 тысяч рублей по статье 7.6 КоАП РФ ("Самовольное занятие водного объекта или пользование им без разрешения").