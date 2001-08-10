Сахалинец нашел телефон и, подобрав несложный пароль к банковскому приложению, украл деньги
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Полицейские в Охе раскрыли кражу крупной суммы денег с банковского счета, совершенную через утерянный мобильный телефон. Следователи установили причастность к хищению 19-летнего местного жителя, который ранее уже привлекался к уголовной ответственности. В отношении подозреваемого суд избрал меру пресечения в виде подписки о невыезде.
Инцидент произошел 30 ноября 2025 года. Подозреваемый телефон, который потерял 59-летний охинец. Устройство не было защищено паролем, чем злоумышленник сразу же воспользовался. Как рассказали ТИА “Острова” в пресс-службе регионального УМВД, сначала молодой человек попытался вывести деньги, отправляя СМС-команды на банковский номер. После нескольких небольших переводов банк заблокировал эту операцию, установив лимит.
Тогда фигурант предпринял более изощренную попытку. Он зашел в мобильное приложение социальной сети, которое было открыто на чужом телефоне, и нашел в профиле владельца его дату рождения. Предположив, что эти цифры могут являться паролем к банковскому приложению, подозреваемый ввел их и получил полный доступ к счетам потерпевшего. Разными траншами он перевел себе средства из нескольких банков. Общая сумма хищения составила 261 тысячу рублей.
На основании собранных материалов следственный отдел охинской полиции возбудил уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 158 УК РФ (кража, совершенная с банковского счета). Расследование инцидента продолжается.
