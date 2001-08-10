Тихоокеанское
информационное агентство
На выезде из Южно-Сахалинска произошла авария
09:10, | Новости происшествий Сахалина и Курил

Госавтоинспекция Сахалина пресекла более 150 нарушений ПДД за сутки

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

За прошедшие сутки на дорогах Сахалинской области не произошло ни одного дорожно-транспортного происшествия с пострадавшими. При этом сотрудники ГИБДД в ходе профилактических мероприятий выявили и пресекли 155 административных правонарушений.

Инспекторы задержали и отстранили от управления семь водителей, которые находились за рулем в состоянии опьянения. Еще десять автомобилистов задержали за управление транспортом без права на это - они либо никогда не получали водительского удостоверения, либо были лишены его судом.

Кроме того, госавтоинспекторы привлекли к ответственности водителей за ряд серьезных нарушений. Один автомобилист выехал на встречную полосу, семеро управляли незарегистрированными машинами, а один автомобиль вовсе не имел государственных регистрационных знаков. Восемь водителей ездили с превышающей нормы тонировкой на стеклах, двое - на транспортных средствах с техническими неисправностями. Также инспекторы выявили по одному случаю нарушения правил перевозки детей и непредоставления преимущества пешеходам, а девять человек проигнорировали требования дорожных знаков или правила стоянки. Как сообщили ТИА “Острова” в региональном управлении ГИБДД, сотрудники также составили 13 административных материалов на водителей, которые вовремя не оплатили ранее вынесенные штрафы. В общей сложности полицейские задержали и поместили на спецстоянку девять автомобилей.

Параллельно стационарные комплексы фото- и видеофиксации зафиксировали 1142 нарушения ПДД. Сотрудники Центра автоматизированной фиксации административных правонарушений Госавтоинспекции уже привлекли к ответственности трех водителей за выезд на встречную полосу и 1139 автомобилистов - за другие виды нарушений.

