Нежелание исполнить судебное решение обернулось для сахалинки арестом

В Александровск-Сахалинском районе местная жительница столкнулась с правовыми последствиями из-за неисполнения судебного решения, что привело к привлечению её к ответственности по ч. 4 ст. 20.25 КоАП РФ «Уклонение от  исполнения административного наказания», рассказали ТИА "Острова" в региональной службе судебных приставов.

Суть дела заключается в том, что женщина, ранее привлеченная к административной ответственности, проигнорировала судебное решение, согласно которому ей полагалось отбыть административное наказание в виде обязательных работ сроком  70 часов.

Должница была предупреждена об ответственности за неисполнение решения суда, но при этом исполнять его не собиралась и объяснять причину тоже не посчитала нужным.

В связи с чем судебный пристав-исполнитель ОСП по Александровск- Сахалинскому району УФССП России по Сахалинской области составил административный протокол по ч. 4 ст. 20.25 КоАП РФ, который направил в суд.

Суд, рассмотрев материалы административного дела в отношении сахалинки, вынес решение о назначении наказания в виде административного ареста сроком на 1 сутки.

Надо отметить, что привлечение к ответственности по ч. 1 и ч. 4 ст. 20.25 КоАП РФ (неуплата административного штрафа в срок или уклонение от отбывания обязательных работ) является довольно распространенной мерой воздействия на граждан, уклоняющихся от исполнения предписаний контролирующих органов (например, протоколов ГИБДД), а также не исполняющих судебные решения. Такая мера направлена на обеспечение законности и правопорядка, стимулируя граждан к соблюдению установленных норм и правил.

