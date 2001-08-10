Сахалинец оплатил другу интернет-заказ и лишился денег

Тихоокеанское
Нежелание исполнить судебное решение обернулось для сахалинки арестом
16:52, | Новости происшествий Сахалина и Курил

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В Корсакове правоохранители разыскивают мошенников, которые похитили деньги у 64-летнего местного жителя. Пенсионер перевел 15 тысяч рублей, поверив сообщению от взломанного аккаунта своего знакомого.

Как сообщили ТИА "Острова" в сахалинской полиции, инцидент произошел еще в августе 2025 года, когда потерпевший находился в рабочем рейсе. На его телефон в мессенджере пришло сообщение от друга с просьбой помочь оплатить срочный интернет-заказ. Мужчина, доверяя знакомому и не имея возможности с ним связаться, перевел указанную сумму.

Вернувшись из рейса, корсаковец позвонил другу и узнал, что тот не отправлял никаких просьб. Злоумышленники взломали аккаунт приятеля и разослали аналогичные сообщения всем его контактам, чтобы похитить деньги. Следователи возбудили по этому факту уголовное дело по статье о мошенничестве с причинением значительного ущерба. В настоящее время они проводят необходимые следственные действия для установления личности преступников.

