Сахалинец оплатил другу интернет-заказ и лишился денег
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
В Корсакове правоохранители разыскивают мошенников, которые похитили деньги у 64-летнего местного жителя. Пенсионер перевел 15 тысяч рублей, поверив сообщению от взломанного аккаунта своего знакомого.
Как сообщили ТИА "Острова" в сахалинской полиции, инцидент произошел еще в августе 2025 года, когда потерпевший находился в рабочем рейсе. На его телефон в мессенджере пришло сообщение от друга с просьбой помочь оплатить срочный интернет-заказ. Мужчина, доверяя знакомому и не имея возможности с ним связаться, перевел указанную сумму.
Вернувшись из рейса, корсаковец позвонил другу и узнал, что тот не отправлял никаких просьб. Злоумышленники взломали аккаунт приятеля и разослали аналогичные сообщения всем его контактам, чтобы похитить деньги. Следователи возбудили по этому факту уголовное дело по статье о мошенничестве с причинением значительного ущерба. В настоящее время они проводят необходимые следственные действия для установления личности преступников.
Комментарии - 0
Еще материалы в рубрике:
Новости происшествий Сахалина и Курил
Это читают
09:20 Сегодня Власти Сахалинской области рассказали, как преобразятся острова в 2026 году
10:19 Сегодня Следствие арестовало уроженца Центральной Азии за пропаганду терроризма на Сахалине
09:24 Сегодня За 2025 год жители Сахалина сдали на переработку более 80 тонн вторсырья
08:59 Сегодня "900 дней мужества": молодогвардейцы Поронайска напомнили о блокаде Ленинграда
10:36 21 Января Собственники квартир в Южно-Сахалинске вводят доплату за уборку парковок
12:31 23 Января Военнослужащие на Сахалине проходят обязательному курсу боевой подготовки
11:26 23 Января Южносахалинец потерял почти 90 тысяч рублей при покупке тепловизора через интернет
18:45 23 Января Строительство пешеходного моста через реку Лютогу выходит на новый этап
12:27 30 Декабря В Южно-Сахалинске подвели итоги года в сфере образования
15:38 29 Декабря Судебные приставы выдворили с Сахалина группу нелегальных мигрантов
09:57 30 Декабря С декабря увеличен повышающий коэффициент за отсутствие индивидуальных приборов учета воды
13:50 30 Декабря Все городские и коммунальные службы Южно-Сахалинска будут работать в режиме повышенной готовности
Выбор редакции
- 10:28 Сегодня Сахалинская библиотека объявила сбор книг в рамках всероссийской акции
- 09:36 Вчера В автобусах Южно-Сахалинска участились случаи падения пассажиров
- 11:15 26 Января На Сахалине открылась выставка новых книг по рыбоводству, кинологии и психологии
- 09:21 26 Января На Сахалине на утро 26 января закрыты для движения два участка дорог
Мои острова - моё будущее
09:25 29 Ноября Студентка Алина Нурланова: На Сахалине есть все, чтобы строить здесь свое будущее
21:00 25 Ноября Скалолаз Александр Назин: На вершине чувствуешь себя свободным
11:10 15 Ноября Художница Марина Пузик: Хочу сделать Сахалин красивее
21:29 8 Ноября Сооснователь фотомастерской Александр Гайворон: Никто не покажет Сахалин лучше сахалинца
Аналитика
Опрос
Какой губернатор Сахалинской области, по-вашему, лучше всего управлял ей?