Росгвардия на Сахалине за неделю изъяла 18 единиц оружия

Нежелание исполнить судебное решение обернулось для сахалинки арестом
15:39, | Новости происшествий Сахалина и Курил

В Сахалинской области сотрудники Росгвардии продолжают регулярные проверки владельцев гражданского и служебного оружия. За минувшую неделю они выявили ряд нарушений, что привело к изъятию 18 единиц оружия и привлечению к ответственности восьми человек.

Как рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе территориального управления Росгвардии, инспекторы проверили свыше 60 объектов, включая оружейные магазины и частные охранные предприятия. Наиболее частым нарушением стал пропуск сроков продления разрешений на оружие. Кроме того, в Южно-Сахалинске, Корсакове, Долинске, Холмске и Южно-Курильске они обнаружили владельцев, которые не прошли обязательное медицинское освидетельствование, и изъяли у них шесть охотничьих ружей и один травматический пистолет.

Ведомство напоминает, что владельцы изъятого оружия обязаны в течение года устранить нарушения и создать условия для его безопасного хранения, либо продать или подарить оружие. Если они не примут этих мер, государство конфискует оружие и направит его на уничтожение. Параллельно сахалинцы за неделю добровольно сдали на хранение четыре охотничьих ружья.

