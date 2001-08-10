Тихоокеанское
Камчатский вулкан Шивелуч выбросил столб пепла в высоту семь километров

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

На камчатском вулкане Шивелуч зафиксировали сильный выброс пепла. Шлейф от извержения растянулся более чем на 100 километров, пишет ИА "Кам 24", ссылаясь на Камчатскую группу реагирования на вулканические извержения (KVERT).

Специалисты фиксируют продолжение роста лавового купола в постройке Молодого Шивелуча. Этот процесс сопровождают интенсивные выбросы газа и пара.

По информации группы, высота пеплового столба от произошедшего взрыва составила семь километров над уровнем моря. Пепловый шлейф растянулся на 110 километров в западном направлении от вулкана.

Для Шивелуча действует "оранжевый" код авиационной опасности.

Вулкан Шивелуч расположен в 50 километрах к северу от посёлка Ключи Усть-Камчатского района и в 450 километрах от города Петропавловска-Камчатского.

