На Сахалине медсестра под различными предлогами выманила у сестры пациентки четверть миллиона

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В Южно-Сахалинске следствие привлекло к уголовной ответственности бывшую работницу местной больницы за крупное мошенничество. Она обманула родную сестру пациентки, получив от нее более четверти миллиона рублей после того, как подопечная самовольно покинула медучреждение.

Как сообщили ТИА "Острова" в пресс-службе сахалинской полиции, женщина по договоренности с семьей оказывала дополнительный уход за пациенткой стационара за плату. Деньги на эти услуги ей переводила из Москвы 52-летняя сестра больной. Однако в начале мая пациентка ушла из больницы, а медработница скрыла этот факт от родственницы.

С 2 по 7 мая 2025 года злоумышленница продолжала выдумывать предлоги для получения денег, ссылаясь на оплату услуг психолога и покупку вещей для уже отсутствующей женщины. Таким способом она убедила москвичку перевести ей в общей сложности 255 500 рублей, которые затем потратила по своему усмотрению. Полицейские задержали подозреваемую, а следователи возбудили уголовное дело по статье о мошенничестве.

В настоящее время фигурантка частично возместила ущерб, вернув 65 тысяч рублей. Она уволилась из медицинской организации и не имеет официального трудоустройства. На время следствия суд отпустил ее под подписку о невыезде.