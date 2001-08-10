На Сахалине медсестра под различными предлогами выманила у сестры пациентки четверть миллиона
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
В Южно-Сахалинске следствие привлекло к уголовной ответственности бывшую работницу местной больницы за крупное мошенничество. Она обманула родную сестру пациентки, получив от нее более четверти миллиона рублей после того, как подопечная самовольно покинула медучреждение.
Как сообщили ТИА "Острова" в пресс-службе сахалинской полиции, женщина по договоренности с семьей оказывала дополнительный уход за пациенткой стационара за плату. Деньги на эти услуги ей переводила из Москвы 52-летняя сестра больной. Однако в начале мая пациентка ушла из больницы, а медработница скрыла этот факт от родственницы.
С 2 по 7 мая 2025 года злоумышленница продолжала выдумывать предлоги для получения денег, ссылаясь на оплату услуг психолога и покупку вещей для уже отсутствующей женщины. Таким способом она убедила москвичку перевести ей в общей сложности 255 500 рублей, которые затем потратила по своему усмотрению. Полицейские задержали подозреваемую, а следователи возбудили уголовное дело по статье о мошенничестве.
В настоящее время фигурантка частично возместила ущерб, вернув 65 тысяч рублей. Она уволилась из медицинской организации и не имеет официального трудоустройства. На время следствия суд отпустил ее под подписку о невыезде.
Комментарии - 0
Еще материалы в рубрике:
Новости происшествий Сахалина и Курил
Это читают
09:20 Сегодня Власти Сахалинской области рассказали, как преобразятся острова в 2026 году
10:19 Сегодня Следствие арестовало уроженца Центральной Азии за пропаганду терроризма на Сахалине
09:24 Сегодня За 2025 год жители Сахалина сдали на переработку более 80 тонн вторсырья
08:59 Сегодня "900 дней мужества": молодогвардейцы Поронайска напомнили о блокаде Ленинграда
10:36 21 Января Собственники квартир в Южно-Сахалинске вводят доплату за уборку парковок
12:31 23 Января Военнослужащие на Сахалине проходят обязательному курсу боевой подготовки
11:26 23 Января Южносахалинец потерял почти 90 тысяч рублей при покупке тепловизора через интернет
18:45 23 Января Строительство пешеходного моста через реку Лютогу выходит на новый этап
12:27 30 Декабря В Южно-Сахалинске подвели итоги года в сфере образования
15:38 29 Декабря Судебные приставы выдворили с Сахалина группу нелегальных мигрантов
09:57 30 Декабря С декабря увеличен повышающий коэффициент за отсутствие индивидуальных приборов учета воды
13:50 30 Декабря Все городские и коммунальные службы Южно-Сахалинска будут работать в режиме повышенной готовности
Выбор редакции
- 10:28 Сегодня Сахалинская библиотека объявила сбор книг в рамках всероссийской акции
- 09:36 Вчера В автобусах Южно-Сахалинска участились случаи падения пассажиров
- 11:15 26 Января На Сахалине открылась выставка новых книг по рыбоводству, кинологии и психологии
- 09:21 26 Января На Сахалине на утро 26 января закрыты для движения два участка дорог
Мои острова - моё будущее
09:25 29 Ноября Студентка Алина Нурланова: На Сахалине есть все, чтобы строить здесь свое будущее
21:00 25 Ноября Скалолаз Александр Назин: На вершине чувствуешь себя свободным
11:10 15 Ноября Художница Марина Пузик: Хочу сделать Сахалин красивее
21:29 8 Ноября Сооснователь фотомастерской Александр Гайворон: Никто не покажет Сахалин лучше сахалинца
Аналитика
Опрос
Какой губернатор Сахалинской области, по-вашему, лучше всего управлял ей?