Следствие арестовало уроженца Центральной Азии за пропаганду терроризма на Сахалине

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Спецслужбы пресекли на Сахалине противоправную деятельность местного жителя, который публично оправдывал терроризм в интернете. В отношении уроженца одной из стран Центральной Азии, имеющего российское гражданство, возбудили уголовное дело, и суд избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу.

Как сообщили ТИА "Острова" в УФСБ России по Сахалинской области, задержанный 1984 года рождения размещал в открытом канале мессенджера Telegram материалы, пропагандирующие деятельность террористической организации. Эта организация запрещена на территории Российской Федерации. Публикации мужчины не только популяризировали террор, но и прямо оправдывали действия террористического характера.

Следственный отдел управления ФСБ квалифицировал эти действия по статье о публичных призывах к террористической деятельности, публичном оправдании терроризма или пропаганде терроризма, совершенных с использованием сети "Интернет". На основании собранных материалов правоохранители возбудили уголовное дело. В настоящее время фигурант находится под стражей, следствие продолжает работу.