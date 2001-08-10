Тихоокеанское
информационное агентство
28 Января 2026
Сейчас 19:41
76,55|90,93
Нежелание исполнить судебное решение обернулось для сахалинки арестом
10:19, | Новости происшествий Сахалина и Курил

Следствие арестовало уроженца Центральной Азии за пропаганду терроризма на Сахалине

Следствие арестовало уроженца Центральной Азии за пропаганду терроризма на Сахалине

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Спецслужбы пресекли на Сахалине противоправную деятельность местного жителя, который публично оправдывал терроризм в интернете. В отношении уроженца одной из стран Центральной Азии, имеющего российское гражданство, возбудили уголовное дело, и суд избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу.

Как сообщили ТИА "Острова" в УФСБ России по Сахалинской области, задержанный 1984 года рождения размещал в открытом канале мессенджера Telegram материалы, пропагандирующие деятельность террористической организации. Эта организация запрещена на территории Российской Федерации. Публикации мужчины не только популяризировали террор, но и прямо оправдывали действия террористического характера.

Следственный отдел управления ФСБ квалифицировал эти действия по статье о публичных призывах к террористической деятельности, публичном оправдании терроризма или пропаганде терроризма, совершенных с использованием сети "Интернет". На основании собранных материалов правоохранители возбудили уголовное дело. В настоящее время фигурант находится под стражей, следствие продолжает работу.

Комментарии - 0

Авторизоваться

Еще материалы в рубрике:

Новости происшествий Сахалина и Курил

    Это читают

    Выбор редакции

    Мои острова - моё будущее

    Аналитика

    Опрос

    Какой губернатор Сахалинской области, по-вашему, лучше всего управлял ей?