За сутки на Сахалине задержали 20 водителей без прав и в состоянии опьянения
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
За прошедшие сутки в Сахалинской области не произошло ни одной аварии, в которой пострадали бы люди. При этом сотрудники ГИБДД активно выявляли нарушения: они задержали нескольких пьяных водителей и более полутора тысяч автомобилистов оштрафовали автоматические камеры.
Как сообщили ТИА "Острова" в областной Госавтоинспекции, инспекторы ДПС за день провели ряд профилактических рейдов. В ходе этих мероприятий они пресекли 132 нарушения ПДД. Стражи порядка задержали и отстранили от управления пять водителей, которые находились за рулем в состоянии опьянения. Также полицейские остановили 15 автомобилистов, которые либо никогда не имели водительских прав, либо были их лишены по суду.
Помимо этого, инспекторы привлекли к ответственности водителей за ряд других серьезных проступков. Один автомобилист нарушил правила, выехав на полосу встречного движения. Шесть водителей управляли машинами со стеклами, светопропускание которых не соответствует нормам. Еще четверо ездили на транспортных средствах, не зарегистрированных должным образом, а один автомобиль не имел государственных номеров. Два водителя допустили эксплуатацию технически неисправных машин. По итогам рейдов полицейские также составили 11 административных протоколов на тех, кто вовремя не оплатил ранее выписанные штрафы ГИБДД, и отправили на штрафстоянку пять автомобилей.
Параллельно с работой инспекторов в регионе продолжали действовать стационарные комплексы автоматической фиксации. За сутки эти камеры зафиксировали 1543 нарушения правил дорожного движения. Сотрудники Центра автоматизированной фиксации административных правонарушений ГИБДД на основании этих данных привлекли к ответственности 1420 водителей за превышение скорости и 10 человек - за выезд на встречную полосу. Еще 1533 автомобилиста получили штрафы за иные виды нарушений, зафиксированные автоматическими средствами.
Комментарии - 0
Еще материалы в рубрике:
Новости происшествий Сахалина и Курил
Это читают
09:20 Сегодня Власти Сахалинской области рассказали, как преобразятся острова в 2026 году
10:19 Сегодня Следствие арестовало уроженца Центральной Азии за пропаганду терроризма на Сахалине
09:24 Сегодня За 2025 год жители Сахалина сдали на переработку более 80 тонн вторсырья
08:59 Сегодня "900 дней мужества": молодогвардейцы Поронайска напомнили о блокаде Ленинграда
10:36 21 Января Собственники квартир в Южно-Сахалинске вводят доплату за уборку парковок
12:31 23 Января Военнослужащие на Сахалине проходят обязательному курсу боевой подготовки
11:26 23 Января Южносахалинец потерял почти 90 тысяч рублей при покупке тепловизора через интернет
18:45 23 Января Строительство пешеходного моста через реку Лютогу выходит на новый этап
12:27 30 Декабря В Южно-Сахалинске подвели итоги года в сфере образования
15:38 29 Декабря Судебные приставы выдворили с Сахалина группу нелегальных мигрантов
09:57 30 Декабря С декабря увеличен повышающий коэффициент за отсутствие индивидуальных приборов учета воды
13:50 30 Декабря Все городские и коммунальные службы Южно-Сахалинска будут работать в режиме повышенной готовности
Выбор редакции
- 10:28 Сегодня Сахалинская библиотека объявила сбор книг в рамках всероссийской акции
- 09:36 Вчера В автобусах Южно-Сахалинска участились случаи падения пассажиров
- 11:15 26 Января На Сахалине открылась выставка новых книг по рыбоводству, кинологии и психологии
- 09:21 26 Января На Сахалине на утро 26 января закрыты для движения два участка дорог
Мои острова - моё будущее
09:25 29 Ноября Студентка Алина Нурланова: На Сахалине есть все, чтобы строить здесь свое будущее
21:00 25 Ноября Скалолаз Александр Назин: На вершине чувствуешь себя свободным
11:10 15 Ноября Художница Марина Пузик: Хочу сделать Сахалин красивее
21:29 8 Ноября Сооснователь фотомастерской Александр Гайворон: Никто не покажет Сахалин лучше сахалинца
Аналитика
Опрос
Какой губернатор Сахалинской области, по-вашему, лучше всего управлял ей?