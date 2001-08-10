За сутки на Сахалине задержали 20 водителей без прав и в состоянии опьянения

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

За прошедшие сутки в Сахалинской области не произошло ни одной аварии, в которой пострадали бы люди. При этом сотрудники ГИБДД активно выявляли нарушения: они задержали нескольких пьяных водителей и более полутора тысяч автомобилистов оштрафовали автоматические камеры.

Как сообщили ТИА "Острова" в областной Госавтоинспекции, инспекторы ДПС за день провели ряд профилактических рейдов. В ходе этих мероприятий они пресекли 132 нарушения ПДД. Стражи порядка задержали и отстранили от управления пять водителей, которые находились за рулем в состоянии опьянения. Также полицейские остановили 15 автомобилистов, которые либо никогда не имели водительских прав, либо были их лишены по суду.

Помимо этого, инспекторы привлекли к ответственности водителей за ряд других серьезных проступков. Один автомобилист нарушил правила, выехав на полосу встречного движения. Шесть водителей управляли машинами со стеклами, светопропускание которых не соответствует нормам. Еще четверо ездили на транспортных средствах, не зарегистрированных должным образом, а один автомобиль не имел государственных номеров. Два водителя допустили эксплуатацию технически неисправных машин. По итогам рейдов полицейские также составили 11 административных протоколов на тех, кто вовремя не оплатил ранее выписанные штрафы ГИБДД, и отправили на штрафстоянку пять автомобилей.

Параллельно с работой инспекторов в регионе продолжали действовать стационарные комплексы автоматической фиксации. За сутки эти камеры зафиксировали 1543 нарушения правил дорожного движения. Сотрудники Центра автоматизированной фиксации административных правонарушений ГИБДД на основании этих данных привлекли к ответственности 1420 водителей за превышение скорости и 10 человек - за выезд на встречную полосу. Еще 1533 автомобилиста получили штрафы за иные виды нарушений, зафиксированные автоматическими средствами.