Ранее судимого сахалинца подозревают в краже коньяка за 18 тысяч рублей
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Полиция Южно-Сахалинска задержала 39-летнего местного жителя, которого подозревают в краже дорогой бутылки коньяка из магазина. Уголовное дело по статье о тайном хищении уже возбуждено, а фигуранту избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде.
Инцидент произошел 16 января, когда администратор магазина обратился в дежурную часть городского УМВД с заявлением о хищении алкоголя с витрины. Сотрудники уголовного розыска оперативно провели комплекс мероприятий, в ходе которого установили и задержали подозреваемого. Им оказался ранее судимый горожанин.
Как рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе регионального УМВД, в день происшествия мужчина находился в магазине и, заметив на витрине дорогой напиток, решил его похитить. Дождавшись момента, когда персонал был занят с другими покупателями, он незаметно взял бутылку, спрятал ее во внутренний карман куртки и покинул торговую точку. Сумма причиненного ущерба составила 18 тысяч рублей.
Комментарии - 0
Еще материалы в рубрике:
Новости происшествий Сахалина и Курил
Это читают
09:36 Сегодня В автобусах Южно-Сахалинска участились случаи падения пассажиров
08:06 Сегодня Трасса Чайво – Оха закрыта для движения всех видов транспорта
09:07 Сегодня Сахалинские автоинспекторы за сутки выявили более 115 нарушений ПДД
11:33 Сегодня Минтай, сельдь, треска, навага: где купить рыбу в Южно-Сахалинске 27 января
10:36 21 Января Собственники квартир в Южно-Сахалинске вводят доплату за уборку парковок
12:31 23 Января Военнослужащие на Сахалине проходят обязательному курсу боевой подготовки
11:26 23 Января Южносахалинец потерял почти 90 тысяч рублей при покупке тепловизора через интернет
18:45 23 Января Строительство пешеходного моста через реку Лютогу выходит на новый этап
12:27 30 Декабря В Южно-Сахалинске подвели итоги года в сфере образования
15:38 29 Декабря Судебные приставы выдворили с Сахалина группу нелегальных мигрантов
09:57 30 Декабря С декабря увеличен повышающий коэффициент за отсутствие индивидуальных приборов учета воды
13:50 30 Декабря Все городские и коммунальные службы Южно-Сахалинска будут работать в режиме повышенной готовности
Выбор редакции
- 09:36 Сегодня В автобусах Южно-Сахалинска участились случаи падения пассажиров
- 11:15 Вчера На Сахалине открылась выставка новых книг по рыбоводству, кинологии и психологии
- 09:21 Вчера На Сахалине на утро 26 января закрыты для движения два участка дорог
- 09:38 23 Января Сахалинцам списали более 680 тысяч рублей пени за вывоз мусора
Мои острова - моё будущее
09:25 29 Ноября Студентка Алина Нурланова: На Сахалине есть все, чтобы строить здесь свое будущее
21:00 25 Ноября Скалолаз Александр Назин: На вершине чувствуешь себя свободным
11:10 15 Ноября Художница Марина Пузик: Хочу сделать Сахалин красивее
21:29 8 Ноября Сооснователь фотомастерской Александр Гайворон: Никто не покажет Сахалин лучше сахалинца
Аналитика
Опрос
Какой губернатор Сахалинской области, по-вашему, лучше всего управлял ей?