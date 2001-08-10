Ранее судимого сахалинца подозревают в краже коньяка за 18 тысяч рублей

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Полиция Южно-Сахалинска задержала 39-летнего местного жителя, которого подозревают в краже дорогой бутылки коньяка из магазина. Уголовное дело по статье о тайном хищении уже возбуждено, а фигуранту избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде.

Инцидент произошел 16 января, когда администратор магазина обратился в дежурную часть городского УМВД с заявлением о хищении алкоголя с витрины. Сотрудники уголовного розыска оперативно провели комплекс мероприятий, в ходе которого установили и задержали подозреваемого. Им оказался ранее судимый горожанин.

Как рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе регионального УМВД, в день происшествия мужчина находился в магазине и, заметив на витрине дорогой напиток, решил его похитить. Дождавшись момента, когда персонал был занят с другими покупателями, он незаметно взял бутылку, спрятал ее во внутренний карман куртки и покинул торговую точку. Сумма причиненного ущерба составила 18 тысяч рублей.