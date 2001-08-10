В Приморье расследуют дело о подмене детей в роддоме 35 лет назад

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Следственные органы СКР по Приморскому краю инициировали доследственную проверку по факту публикаций в СМИ о возможной подмене двух новорожденных мальчиков, сообщает РИА VladNews со ссылкой на ведомство.

Инцидент, ставший достоянием общественности спустя десятилетия, произошел в 1989 году в одном из родильных домов города Лесозаводска. Согласно сообщениям в прессе, дети на протяжении многих лет воспитывались в биологически чужих семьях, и шокирующая правда открылась родителям лишь спустя длительное время.

В рамках проверки следователи намерены провести всесторонний анализ событий тех лет. Запланировано изъятие и изучение старых медицинских архивов, проведение опросов участников событий и назначение ряда судебных экспертиз, включая генетические исследования. Действия медицинского персонала и должностных лиц роддома будут проверены на предмет наличия признаков состава преступления.

По итогам комплекса проверочных мероприятий будет принято процессуальное решение. Следствию предстоит восстановить цепочку событий конца 80-х годов, чтобы установить, была ли ошибка персонала случайной или в действиях сотрудников роддома присутствовал умысел.