На Сахалине прокуратура добилась выплаты пенсии ребенку-инвалиду

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Прокуратура Холмска выявила нарушение законодательства при выплате социальной пенсии ребенку-инвалиду и в судебном порядке добилась возмещения средств. Решение суда о взыскании с Отделения Пенсионного фонда по Сахалинской области 44 293 рублей в пользу несовершеннолетнего вступило в законную силу и теперь находится на контроле у надзорного ведомства.

Поводом для проверки послужила ситуация, сложившаяся после перевода детей-инвалидов из одного учреждения в другое. Отделение фонда необоснованно приостановило выплату социальной пенсии с положенным к ней районным коэффициентом. Как рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе областной прокуратуры, после выявления нарушения 5 февраля 2025 года в адрес фонда внесли представление об устранении нарушений.

Фонд частично выполнил требование прокуратуры, возобновив выплату основной части пенсии, но продолжил удерживать положенный районный коэффициент. В связи с этим городской прокурор обратился в суд в интересах ребенка. Мировой судья удовлетворил исковые требования, и это решение поддержали суды апелляционной и кассационной инстанций, обязав фонд выплатить начисленную задолженность в полном объеме.