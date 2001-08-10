Военные на Сахалине учились стрелять из миномётов "Сани"
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Подразделения армейского корпуса Восточного военного округа на Сахалине провели боевые стрельбы из 120-миллиметровых минометов "Сани". Учебные задачи на полигоне "Троицкий" включали поражение цели на дистанции около 1500 метров с поэтапной корректировкой огня.
По вводной от командования, миномётному расчёту под позывным "Утёс" необходимо было подавить вражеский пулемёт, мешающий продвижению штурмовиков. Как рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе Восточного военного округа, для разведки позиции в воздух подняли квадрокоптер, который передал координаты цели. После первого пристрелочного выстрела из-за усилившегося ветра беспилотник пришлось вернуть, и дальнейшую корректировку огня взяла на себя снайперская пара, занявшая позицию на чердаке ближайшего здания.
Внеся поправки по данным снайперов, расчёт миномёта успешно поразил учебную цель. Занятия по огневой подготовке для миномётчиков проводят инструкторы, имеющие опыт участия в специальной военной операции. По оценке командования, военнослужащие продемонстрировали в ходе учений высокую точность и слаженность действий.
