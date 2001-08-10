Нелегальный цех по производству красной икры и рыбы обнаружили в Благовещенске

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В Благовещенске работал нелегальный цех по производству рыбной продукции. Документов на товар у владельца не оказалось. Из цеха сотрудники ФСБ изъяли свыше тонны рыбы и икры, пишет ИА "Порт Амур".

Кадры, снятые в помещении "предприятия", в редакцию прислал читатель. По словам мужчины, цех принадлежит индивидуальному предпринимателю, который поставляет товар в крупную торговую сеть и точки по продаже морепродуктов.

"Нелегальный цех, несоблюдение санитарных норм. Травят людей рыбой тухлой. Готовят рыбу в ужасающих условиях: уборка регулярно не производится, в цеху везде грязь, песок, инвентарь весь грязный, вонь стоит страшная. К цеху прилегает уличный туалет, вонь стоит страшная, мухи летают туалетные, садятся на рыбу, потом эту рыбу развозят по точкам", - указал мужчина.

Порт Амур направил информацию в Роспотребнадзор. Специалисты, в свою очередь, обратились к сотрудникам Россельхознадзора.

Выяснилось, что индивидуальный предприниматель осуществляет реализацию рыбной продукции, в том числе красной икры, на которую отсутствуют ветеринарные сопроводительные документы.

"При мониторинге ФГИС "ВетИС" компонент "Меркурий" установлено оформление электронных ветеринарных сопроводительных документов (далее - еВСД), при этом все еВСД имеют статус "оформленные", соответственно гашение еВСД не осуществляется, что не подтверждает факт поступления товаров. Кроме того, на видеоматериалах зафиксирован цех по производству рыбной продукции, но согласно системе ФГИС "ВетИС" компонент "Меркурий" производственные сертификаты ИП не оформлялись", - говорится в ответе Россельхознадзора на обращение Порт Амура.

Материалы надзорное ведомство передало в региональное управление Федеральной службы безопасности. Сотрудники УФСБ провели оперативное мероприятие. Информация о незаконном цехе подтвердилась.

В помещениях обнаружили больше тонны рыбы и красной икры без документов и маркировки. Продукцию изъяли.

"Материалы находятся у правоохранительных органов для привлечения индивидуального предпринимателя к ответственности", - добавили в Россельхознадзоре.