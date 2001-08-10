На Камчатке будут судить экс-руководителя

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

На Камчатке в суд направлено уголовное дело против 55-летнего бывшего руководителя краевой "Службы заказчика" министерства строительства. Его обвиняют в превышении должностных полномочий, пишет ИА "Кам 24", ссылаясь на прокуратуру Камчатского края.

Один из эпизодов дела связан со строительством Камчатского театра кукол в Петропавловске-Камчатском. Следствие считает, что руководитель знал о незавершённом монтаже купола, но всё равно потребовал начать внутреннюю отделку, чтобы не допустить отставания от сроков. В результате в здание попала влага, от чего пострадали конструкции. В результате ущерб превысил 53 миллиона рублей.

Второй эпизод дела касается детского сада в селе Тиличики, построенного в 2021 году. По данным следствия, обвиняемый подписал документы о приёмке объекта, хотя знал о серьёзных нарушениях при устройстве фундамента. Спустя несколько лет в здании нашли трещины и дефекты несущих конструкций. Помещения признали небезопасными, и детей перевели учиться в здание местной школы. Ущерб по этому эпизоду оценили в 542 миллиона рублей.

Общая сумма ущерба, по данным прокуратуры, приблизилась к 600 миллионам рублей. Уголовное дело будет рассматривать Петропавловск-Камчатский городской суд. Обвиняемому грозит лишение свободы.