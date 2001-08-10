Еще три сахалинки стали жертвами мошенников

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

На Сахалине зафиксировали три случая мошенничества, в которых злоумышленники использовали взломанные аккаунты и вредоносные ссылки. Итогом афер стала потеря почти 700 тысяч рублей одной организацией и частной гражданкой, в то время как третьей потенциальной жертве удалось избежать финансового ущерба.

В Александровск-Сахалинском мошенники атаковали местную компанию. Они взломали аккаунт одного из соучредителей в мессенджере и от его имени направили бухгалтеру сообщение с требованием срочно перевести деньги подрядчику. Сотрудница, не заметив подвоха, выполнила указание и перевела 650 тысяч рублей на указанные реквизиты. Позже выяснилось, что настоящий руководитель не давал таких распоряжений. Как сообщили ТИА "Острова" в пресс-службе УМВД региона, по данному факту правоохранители проводят проверку.

Две другие схемы затронули частных лиц. В Углегорске 57-летняя жительница получила от знакомой в мессенджере ссылку на видео о якобы произошедшем ДТП с общим знакомым. После перехода по ссылке на смартфон женщины установилось вредоносное приложение "Trojan-Banker", которое позволило злоумышленникам получить доступ к её банковскому счёту. Несмотря на попытку срочно заблокировать карты, мошенники успели похитить 48 900 рублей.

Жительница Анивы также столкнулась с аналогичным сообщением о ДТП. Перейдя по ссылке, она увидела предупреждение системы безопасности. Вскоре на её телефон начали поступать уведомления от банков об отклонении заявок на кредиты, которые она не оформляла. Благодаря оперативной реакции банковских служб, которые вовремя проверили подозрительную активность, хищения средств в этом случае не произошло.