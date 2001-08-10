В автобусах Южно-Сахалинска участились случаи падения пассажиров

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

С наступлением зимы и ухудшением дорожных условий в Южно-Сахалинске участились случаи падения пассажиров в движущихся автобусах. Эксперты и опытные водители призывают горожан строже соблюдать правила безопасности и взаимной вежливости для предотвращения травм.

Как рассказали ТИА "Острова" в городской администрации, все автобусы оснащены памятками с правилами пользования транспортом. Специалист центра Анна Сиговатова подчеркивает, что эти простые нормы являются залогом безопасности и комфорта. Она напоминает, что при входе в салон пассажиры обязаны сразу оценить обстановку и позаботиться о личной безопасности.

Опытный водитель высшей категории Александр Довгенко обращает внимание на самые опасные моменты поездки - начало движения и торможение. Он просит всех пассажиров, особенно старшего поколения, всегда держаться за поручни или занимать сидячие места до начала движения автобуса. Водители, по его словам, всегда следят через зеркала за завершением посадки и готовы подождать, пока пожилые люди займут свои места. Со своей стороны, Александр Довгенко призывает молодых пассажиров быть внимательнее и уступать места тем, кто в этом больше нуждается: пожилым людям, беременным женщинам, пассажирам с детьми и людям с ограниченными возможностями.

Эксперты сформулировали ключевые правила для безопасной поездки. После входа в салон необходимо немедленно сесть на свободное место или занять устойчивое положение у поручня. Крайне важно держаться за поручни на протяжении всей поездки и не передвигаться по салону до полной остановки. Пожилым людям рекомендуется садиться на специальные низкопольные места у средней двери, не дожидаясь трогания автобуса. Родителям важно контролировать детей, запрещая им бегать, шуметь или приближаться к дверям во время движения.