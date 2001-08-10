Тихоокеанское
информационное агентство
27 Января 2026
Сейчас 18:31
76,01|90,29
На Сахалине прокуратура добилась выплаты пенсии ребенку-инвалиду
09:07, | Новости происшествий Сахалина и Курил

Сахалинские автоинспекторы за сутки выявили более 115 нарушений ПДД

Сахалинские автоинспекторы за сутки выявили более 115 нарушений ПДД

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

За 26 января 2026 года на дорогах Сахалина не произошло ни одного дорожно-транспортного происшествия с пострадавшими. При этом сотрудники Госавтоинспекции в ходе профилактических рейдов пресекли 115 нарушений, а стационарные камеры фиксации зарегистрировали еще более двух тысяч.

В рамках живых проверок инспекторы выявили ряд серьезных нарушений. Они задержали и отстранили от управления четырех водителей, находившихся в состоянии опьянения. Еще 11 человек задержали за управление транспортом без права или будучи лишенными этого права судом. Как сообщили ТИА "Острова" в региональном управлении ГИБДД, за прошедшие сутки сотрудники также составили административные материалы на водителей за езду на незарегистрированных машинах, нарушение правил перевозки детей, тонировку стекол, технические неисправности и другие проступки. В общей сложности на специализированную стоянку поместили 8 автомобилей.

Параллельно стационарные комплексы автоматической фиксации зарегистрировали 2043 нарушения ПДД. Сотрудники Центра автоматизированной фиксации административных правонарушений привлекли к ответственности 1420 водителей за превышение скорости, 22 - за проезд на красный свет и одного - за выезд на встречную полосу. Еще 582 материала составили за иные виды нарушений, выявленные с помощью камер.

Комментарии - 0

Авторизоваться

Еще материалы в рубрике:

Новости происшествий Сахалина и Курил

    Это читают

    Выбор редакции

    Мои острова - моё будущее

    Аналитика

    Опрос

    Какой губернатор Сахалинской области, по-вашему, лучше всего управлял ей?