Сахалинские автоинспекторы за сутки выявили более 115 нарушений ПДД

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

За 26 января 2026 года на дорогах Сахалина не произошло ни одного дорожно-транспортного происшествия с пострадавшими. При этом сотрудники Госавтоинспекции в ходе профилактических рейдов пресекли 115 нарушений, а стационарные камеры фиксации зарегистрировали еще более двух тысяч.

В рамках живых проверок инспекторы выявили ряд серьезных нарушений. Они задержали и отстранили от управления четырех водителей, находившихся в состоянии опьянения. Еще 11 человек задержали за управление транспортом без права или будучи лишенными этого права судом. Как сообщили ТИА "Острова" в региональном управлении ГИБДД, за прошедшие сутки сотрудники также составили административные материалы на водителей за езду на незарегистрированных машинах, нарушение правил перевозки детей, тонировку стекол, технические неисправности и другие проступки. В общей сложности на специализированную стоянку поместили 8 автомобилей.

Параллельно стационарные комплексы автоматической фиксации зарегистрировали 2043 нарушения ПДД. Сотрудники Центра автоматизированной фиксации административных правонарушений привлекли к ответственности 1420 водителей за превышение скорости, 22 - за проезд на красный свет и одного - за выезд на встречную полосу. Еще 582 материала составили за иные виды нарушений, выявленные с помощью камер.