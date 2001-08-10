Житель Курильска лишился иномарки за повторное вождение в нетрезвом виде

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

250 часов обязательных работ Суд в Курильском районе вынес обвинительный приговор местному жителю, повторно севшему за руль в пьяном виде, и постановил конфисковать его автомобиль. Это решение суда пока не вступило в законную силу.

Как установил суд, вечером 14 ноября 2025 года мужчина, которого ранее уже привлекали к ответственности за вождение в нетрезвом состоянии и лишили водительских прав, вновь сел пьяным за руль собственного автомобиля Toyota Camry. Он двигался по дороге Курильск - аэропорт "Буревестник", где инспекторы ГИБДД ОМВД России "Курильский" остановили его и отстранили от управления. Освидетельствование подтвердило состояние алкогольного опьянения.

В ходе судебного заседания подсудимый полностью признал вину и раскаялся в содеянном. Как сообщили ТИА "Острова" в областной прокуратуре, государственный обвинитель поддержал позицию о назначении наказания. Учитывая это, суд признал мужчину виновным по статье 264.1 УК РФ и назначил ему 250 часов обязательных работ с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспорта, на срок 1 год и 6 месяцев. Также суд постановил конфисковать автомобиль Toyota Camry, принадлежавший осужденному.