Директор фирмы в Приморье украл миллион

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Следственный комитет Приморского края завершил расследование громкого дела о мошенничестве, связанного с организацией спортивного фестиваля во Владивостоке. На скамье подсудимых окажется бывший руководитель коммерческой фирмы, обвиняемый в хищении почти миллиона рублей у государственного учреждения, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу СУ СК РФ по Приморскому краю.

По данным следствия, в декабре 2023 года фигурант, используя свое служебное положение, обманным путем получил деньги от государственного автономного учреждения. Он представил фиктивные документы о возмещении расходов на аренду 30 пластиковых понтонов, якобы использованных для проведения спортивного фестиваля в сентябре того же года. При этом следствие установило, что понтоны были предоставлены другой компанией совершенно бесплатно.

В результате этих махинаций государственному учреждению был причинен ущерб в размере около 1 миллиона рублей. Преступление было выявлено и раскрыто сотрудниками УМВД России по Приморскому краю.

Примечательно, что обвиняемый полностью признал свою вину и возместил причиненный ущерб. Несмотря на это, уголовное дело по статье "Мошенничество" (ч. 3 ст. 159 УК РФ) направлено в суд для рассмотрения по существу. Бывшему директору грозит серьезное наказание.