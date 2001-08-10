Тихоокеанское
информационное агентство
27 Января 2026
Сейчас 18:31
76,01|90,29
На Сахалине прокуратура добилась выплаты пенсии ребенку-инвалиду
15:49, Вчера | Новости происшествий Сахалина и Курил

В Южно-Сахалинске водитель пытался спрятать наркотики в ботинке

В Южно-Сахалинске водитель пытался спрятать наркотики в ботинке

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

25 января в Южно-Сахалинске экипаж ДПС остановил на улице Лермонтова гибридный автомобиль под управлением 31-летнего местного жителя.

При проверке документов полицейские заметили чрезмерное волнение мужчины и провели досмотр. Как рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе областного УМВД, в результате в его ботинке под стелькой они обнаружили полимерный пакет с веществом коричневого цвета, которое экспертиза идентифицировала как наркотическое средство массой 0,50 грамма.

Поскольку гражданин ранее уже был судим за аналогичное преступление, следователь возбудил уголовное дело по части 2 статьи 228 УК РФ.

Комментарии - 0

Авторизоваться

Еще материалы в рубрике:

Новости происшествий Сахалина и Курил

    Это читают

    Выбор редакции

    Мои острова - моё будущее

    Аналитика

    Опрос

    Какой губернатор Сахалинской области, по-вашему, лучше всего управлял ей?