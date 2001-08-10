В Южно-Сахалинске водитель пытался спрятать наркотики в ботинке

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

25 января в Южно-Сахалинске экипаж ДПС остановил на улице Лермонтова гибридный автомобиль под управлением 31-летнего местного жителя.

При проверке документов полицейские заметили чрезмерное волнение мужчины и провели досмотр. Как рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе областного УМВД, в результате в его ботинке под стелькой они обнаружили полимерный пакет с веществом коричневого цвета, которое экспертиза идентифицировала как наркотическое средство массой 0,50 грамма.

Поскольку гражданин ранее уже был судим за аналогичное преступление, следователь возбудил уголовное дело по части 2 статьи 228 УК РФ.