На Сахалине будут судить амурчанина, по вине которого в лобовом ДТП пострадал ребенок
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
В суд направлено уголовное дело в отношении 26-летнего жителя Амурской области, чей опасный обгон на загородной трассе привел к столкновению и тяжелым травмам восьмилетнего ребенка. Следственный отдел УМВД России по Сахалинской области завершил расследование, установив, что водитель нарушил правила дорожного движения и выехал на встречную полосу.
Инцидент произошел 5 июля 2025 года на автодороге "Лиственничное - Охотское". Обвиняемый, управляя технически исправным автомобилем, двигался со скоростью не менее 60 км/ч. Несмотря на запрещающую разметку и возможность оценить обстановку, он принял решение обогнать впереди идущую машину и выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с другим транспортным средством. Как сообщили ТИА "Острова" в сахалинской полиции, в результате ДТП пострадал восьмилетний пассажир встречного автомобиля, который получил телесные повреждения, квалифицированные экспертами как тяжкий вред здоровью, опасный для жизни.
Своими действиями фигурант нарушил требования ПДД РФ, что стало основанием для возбуждения уголовного дела по части 1 статьи 264 УК РФ. Следствие завершило расследование и собрало доказательную базу в полном объеме, после чего материалы направили в суд для рассмотрения по существу.
