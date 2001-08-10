В Холмском районе автомобиль насмерть сбил пешехода
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
В селе Люблино Холмского района произошло смертельное дорожно-транспортное происшествие: автомобиль совершил наезд на пешехода, который переходил дорогу в неположенном месте. В результате аварии 56-летний мужчина погиб на месте.
Инцидент случился 25 января в 19:05 возле дома №7 на улице Пушкина. По предварительным данным, 51-летний водитель автомобиля «Toyota Lite Ace Noah» двигался в северном направлении, когда совершил наезд на пешехода. Как рассказали ТИА "Острова" в региональной Госавтоинспекции, пешеход пересекал проезжую часть вне зоны действия пешеходного перехода.
По данному факту полиция проводит проверку для установления всех обстоятельств происшествия.
