В Холмском районе автомобиль насмерть сбил пешехода

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В селе Люблино Холмского района произошло смертельное дорожно-транспортное происшествие: автомобиль совершил наезд на пешехода, который переходил дорогу в неположенном месте. В результате аварии 56-летний мужчина погиб на месте.

Инцидент случился 25 января в 19:05 возле дома №7 на улице Пушкина. По предварительным данным, 51-летний водитель автомобиля «Toyota Lite Ace Noah» двигался в северном направлении, когда совершил наезд на пешехода. Как рассказали ТИА "Острова" в региональной Госавтоинспекции, пешеход пересекал проезжую часть вне зоны действия пешеходного перехода.

По данному факту полиция проводит проверку для установления всех обстоятельств происшествия.