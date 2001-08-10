426 нарушений ПДД пресекли на Сахалине автоинспекторы за выходные дни

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

За прошедшие дни на Сахалине произошло одно дорожно-транспортное происшествие с летальным исходом. В этот же период сотрудники Госавтоинспекции в ходе профилактических мероприятий пресекли 426 нарушений Правил дорожного движения.

Инспекторы задержали и отстранили от управления 18 водителей, находившихся за рулем в состоянии опьянения. Еще 40 автомобилистов задержали за управление транспортом без права управления либо будучи лишенными водительских удостоверений по решению суда. Как рассказали ТИА "Острова" в областной ГИБДД, к административной ответственности также привлекли водителей за выезд на встречную полосу, управление незарегистрированными машинами, нарушения правил перевозки детей, неприменение ремней безопасности и езду с тонировкой на стеклах.

Всего инспекторы оформили 18 административных материалов на автомобилистов, которые вовремя не оплатили штрафы. В результате рейдов на специализированную стоянку поместили 31 транспортное средство.