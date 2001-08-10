На Сахалине спасли водолаза, проведшего ночь в море

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

На юге Сахалина развернулась операция по спасению водолаза. Как стало известно astv.ru, ЧП произошло 23 января в акватории порта Корсаков. Трое водолазов находились на лодке в открытом море, но в какой-то момент один из них не вышел на поверхность из воды, пишет astv.ru.

Информация об исчезновении 50-летнего мужчины поступила в оперативные службы поздно вечером 23 января. Как сообщили в ГУ МЧС по Сахалинской области, он работал в паре с коллегой без уведомления властей примерно в двух километрах от берега на траверзе южного ковша морского порта Корсаков.

С наступлением светлого времени суток 24 января была развернута масштабная поисково-спасательная операция. К поискам подключились: поисково-спасательный отряд им. Полякова, полиция, морской спасательно-поисковый центр (МСПЦ). Всего задействовали 10 человек и 4 единицы техники, включая лодку.

- Спасатели МЧС России обследовали береговую линию и акваторию в районе исчезновения, а также расширенный участок от села Золоторыбное до устья реки Урюм в Анивском районе, куда водолаза могло отнести течением и ветром. МСПЦ оповестил все суда в акватории залива Анива о необходимости наблюдения. Около 12:00 пропавшего водолаза обнаружили живым. Его заметил и поднял на борт экипаж проходящего судна "Иван Капралов", - озвучили подробности в ведомстве.

Мужчину передали на спасательное судно "Отто Шмидт" для доставки в порт Корсаков. По предварительным данным, он не нуждается в медицинской помощи.