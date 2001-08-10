На Сахалине спасли водолаза, проведшего ночь в море
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
На юге Сахалина развернулась операция по спасению водолаза. Как стало известно astv.ru, ЧП произошло 23 января в акватории порта Корсаков. Трое водолазов находились на лодке в открытом море, но в какой-то момент один из них не вышел на поверхность из воды, пишет astv.ru.
Информация об исчезновении 50-летнего мужчины поступила в оперативные службы поздно вечером 23 января. Как сообщили в ГУ МЧС по Сахалинской области, он работал в паре с коллегой без уведомления властей примерно в двух километрах от берега на траверзе южного ковша морского порта Корсаков.
С наступлением светлого времени суток 24 января была развернута масштабная поисково-спасательная операция. К поискам подключились: поисково-спасательный отряд им. Полякова, полиция, морской спасательно-поисковый центр (МСПЦ). Всего задействовали 10 человек и 4 единицы техники, включая лодку.
- Спасатели МЧС России обследовали береговую линию и акваторию в районе исчезновения, а также расширенный участок от села Золоторыбное до устья реки Урюм в Анивском районе, куда водолаза могло отнести течением и ветром. МСПЦ оповестил все суда в акватории залива Анива о необходимости наблюдения. Около 12:00 пропавшего водолаза обнаружили живым. Его заметил и поднял на борт экипаж проходящего судна "Иван Капралов", - озвучили подробности в ведомстве.
Мужчину передали на спасательное судно "Отто Шмидт" для доставки в порт Корсаков. По предварительным данным, он не нуждается в медицинской помощи.
Комментарии - 0
Еще материалы в рубрике:
Новости происшествий Сахалина и Курил
Это читают
10:36 21 Января Собственники квартир в Южно-Сахалинске вводят доплату за уборку парковок
12:31 23 Января Военнослужащие на Сахалине проходят обязательному курсу боевой подготовки
11:26 23 Января Южносахалинец потерял почти 90 тысяч рублей при покупке тепловизора через интернет
08:33 19 Января Автодорога на "Горный воздух" в Сахалинской области закрыта для проезда
12:27 30 Декабря В Южно-Сахалинске подвели итоги года в сфере образования
15:38 29 Декабря Судебные приставы выдворили с Сахалина группу нелегальных мигрантов
09:57 30 Декабря С декабря увеличен повышающий коэффициент за отсутствие индивидуальных приборов учета воды
13:50 30 Декабря Все городские и коммунальные службы Южно-Сахалинска будут работать в режиме повышенной готовности
Выбор редакции
- 11:15 Сегодня На Сахалине открылась выставка новых книг по рыбоводству, кинологии и психологии
- 09:21 Сегодня На Сахалине на утро 26 января закрыты для движения два участка дорог
- 09:38 23 Января Сахалинцам списали более 680 тысяч рублей пени за вывоз мусора
- 10:25 22 Января В главной библиотеке Сахалина показали документальный фильм о Гиви Манткаве
Мои острова - моё будущее
09:25 29 Ноября Студентка Алина Нурланова: На Сахалине есть все, чтобы строить здесь свое будущее
21:00 25 Ноября Скалолаз Александр Назин: На вершине чувствуешь себя свободным
11:10 15 Ноября Художница Марина Пузик: Хочу сделать Сахалин красивее
21:29 8 Ноября Сооснователь фотомастерской Александр Гайворон: Никто не покажет Сахалин лучше сахалинца
Аналитика
Опрос
Какой губернатор Сахалинской области, по-вашему, лучше всего управлял ей?