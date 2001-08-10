Суд обязал курильскую рыбодобывающую компанию возместить ущерб водным биоресурсам

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Военная прокуратура гарнизона Горячие Ключи добилась взыскания с курильского рыбодобывающего предприятия более 1,6 миллиона рублей в счет возмещения ущерба, причиненного водным биологическим ресурсам. Южно-Курильский районный суд удовлетворил иск надзорного ведомства, признав, что компания добыла крабов в запрещенной для промысла акватории.

Поводом для судебного разбирательства стали результаты проверки, которая установила факт нарушения. В июле 2025 года рыбопромысловое судно, принадлежащее ООО "Островной-Краб", добыло 173 крабов-стригунов на участке, закрытом для специального промысла. Как сообщили ТИА "Острова" в военной прокуратуре гарнизона Горячие Ключи, суд признал исковые требования обоснованными и вынес решение о взыскании с ответчика ущерба в размере 1 649 728 рублей.

В настоящее время военные прокуроры контролируют исполнение судебного решения. Выплаченные средства поступят в доход государства в качестве компенсации за вред, нанесенный водным биоресурсам.