24 Января 2026
15:28, Вчера | Новости происшествий Сахалина и Курил

Спасатели вывели двух рыбаков с оторвавшейся льдины на побережье Охотского моря

Спасатели вывели двух рыбаков с оторвавшейся льдины на побережье Охотского моря

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Спасатели МЧС России эвакуировали двух рыбаков, которых унесло на оторвавшейся льдине у побережья Охотского моря в Сахалинской области. Сигнал о происшествии поступил сегодня через систему "112" после того, как отжимной ветер оторвал припайный лед от береговой линии.

Из-за сложной ледовой обстановки и наличия шуги выход к пострадавшим на лодке оказался невозможным. Как сообщили ТИА "Острова" в пресс-службе ГУ МЧС России по Сахалинской области, к месту вызова выдвинулись спасатели поисково-спасательного отряда имени В.А. Полякова на аэросанях. Специалисты чрезвычайного ведомства смогли добраться до льдины и сопроводили обоих любителей подледного лова до безопасного берега.

Всего в операции участвовали восемь человек и шесть единиц техники, из которых шесть спасателей и четыре единицы спецтехники представляли МЧС России.

