Житель Южно-Сахалинска специально ездил в Долинск, чтобы воровать элитный алкоголь

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Сотрудники уголовного розыска в Долинске изобличили 44-летнего жителя Южно-Сахалинска, который совершил серию краж элитного алкоголя в магазинах города. Фигурант, ранее неоднократно судимый, действовал по отработанной схеме, выбирая для хищений исключительно дорогостоящие напитки.

Как рассказали ТИА "Острова" в сахалинской полиции, мужчина целенаправленно посещал торговые точки, специализирующиеся на продаже алкоголя, и выжидал момент, когда внимание персонала отвлечено. В октябре прошлого года он похитил из одного магазина бутылку премиального виски, спрятав ее во внутренний карман куртки, а позже аналогичным способом украл коньяк из другого торгового павильона. Общий ущерб от этих двух эпизодов превысил 9 500 рублей.

Несмотря на то, что подозреваемый проживает в областном центре и специально приезжал в район для совершения преступлений, оперативникам удалось в кратчайшие сроки установить его личность и собрать доказательную базу. Отдел дознания уже возбудил в отношении фигуранта два уголовных дела по части 1 статьи 158 УК РФ (кража). В качестве меры пресечения суд избрал для него подписку о невыезде и надлежащем поведении. В настоящее время полиция проверяет задержанного на причастность к другим аналогичным правонарушениям на территории Сахалинской области.