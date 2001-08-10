Житель Южно-Сахалинска специально ездил в Долинск, чтобы воровать элитный алкоголь
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Сотрудники уголовного розыска в Долинске изобличили 44-летнего жителя Южно-Сахалинска, который совершил серию краж элитного алкоголя в магазинах города. Фигурант, ранее неоднократно судимый, действовал по отработанной схеме, выбирая для хищений исключительно дорогостоящие напитки.
Как рассказали ТИА "Острова" в сахалинской полиции, мужчина целенаправленно посещал торговые точки, специализирующиеся на продаже алкоголя, и выжидал момент, когда внимание персонала отвлечено. В октябре прошлого года он похитил из одного магазина бутылку премиального виски, спрятав ее во внутренний карман куртки, а позже аналогичным способом украл коньяк из другого торгового павильона. Общий ущерб от этих двух эпизодов превысил 9 500 рублей.
Несмотря на то, что подозреваемый проживает в областном центре и специально приезжал в район для совершения преступлений, оперативникам удалось в кратчайшие сроки установить его личность и собрать доказательную базу. Отдел дознания уже возбудил в отношении фигуранта два уголовных дела по части 1 статьи 158 УК РФ (кража). В качестве меры пресечения суд избрал для него подписку о невыезде и надлежащем поведении. В настоящее время полиция проверяет задержанного на причастность к другим аналогичным правонарушениям на территории Сахалинской области.
Комментарии - 0
Еще материалы в рубрике:
Новости происшествий Сахалина и Курил
Это читают
10:36 21 Января Собственники квартир в Южно-Сахалинске вводят доплату за уборку парковок
08:33 19 Января Автодорога на "Горный воздух" в Сахалинской области закрыта для проезда
10:41 21 Января Сахалинский краевед расскажет об исследовании родословной
15:40 20 Января На Сахалине завершилось первенство области по сноуборду
12:27 30 Декабря В Южно-Сахалинске подвели итоги года в сфере образования
15:38 29 Декабря Судебные приставы выдворили с Сахалина группу нелегальных мигрантов
09:57 30 Декабря С декабря увеличен повышающий коэффициент за отсутствие индивидуальных приборов учета воды
13:50 30 Декабря Все городские и коммунальные службы Южно-Сахалинска будут работать в режиме повышенной готовности
Выбор редакции
- 09:38 Вчера Сахалинцам списали более 680 тысяч рублей пени за вывоз мусора
- 10:25 22 Января В главной библиотеке Сахалина показали документальный фильм о Гиви Манткаве
- 10:41 21 Января Сахалинский краевед расскажет об исследовании родословной
- 15:40 20 Января На Сахалине завершилось первенство области по сноуборду
Мои острова - моё будущее
09:25 29 Ноября Студентка Алина Нурланова: На Сахалине есть все, чтобы строить здесь свое будущее
21:00 25 Ноября Скалолаз Александр Назин: На вершине чувствуешь себя свободным
11:10 15 Ноября Художница Марина Пузик: Хочу сделать Сахалин красивее
21:29 8 Ноября Сооснователь фотомастерской Александр Гайворон: Никто не покажет Сахалин лучше сахалинца
Аналитика
Опрос
Какой губернатор Сахалинской области, по-вашему, лучше всего управлял ей?