В Амурской области пьяная женщина вызвала полицию и напала на участкового

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Амурчанка предстанет перед судом за нападение на полицейского. Преступление произошло в Ромненском округе. Расследование уголовного дело в отношении 33-летней женщины завершено. Ее обвинили в нарушении УК РФ по части 1 статьи 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти), пишет ИА "Порт Амур".

Как сообщили в СУ СК РФ по Амурской области, в октябре 2025 года обвиняемая, находящаяся в селе Новый Быт, решила обратиться в полицию с заявлением о совершении в отношении нее противоправных действий. Она позвонила в полицию и вызвала участкового. Когда он прибыл, обвиняемая была пьяна. Она подошла к сотруднику полиции и со значительной силой нанесла ему удар кулаком в плечо, причинив ушиб мягких тканей.

Уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

В амурском следственном управлении напомнили, что применение насилия в отношении представителя власти является уголовно-наказуемым деянием и наказывается лишением свободы на срок до десяти лет.