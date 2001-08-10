Южносахалинец потерял почти 90 тысяч рублей при покупке тепловизора через интернет

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В Южно-Сахалинске возбудили уголовное дело после того, как 62-летний горожанин потерял почти 90 тысяч рублей при попытке купить тепловизор через интернет.

По информации полиции, в декабре прошлого года потерпевший нашел объявление о продаже оборудования на популярной интернет-площадке. Он согласовал с продавцом стоимость тепловизора в 87 000 рублей и дополнительно оплатил 2 959 рублей за доставку.

Когда прямой банковский перевод не прошел, мошенник прислал покупателю специальную ссылку для оплаты, после перехода по которой с карты мужчины списали полную сумму в 89 959 рублей.

Как сообщили ТИА "Острова" в сахалинской полиции, товар так и не доставили, а квитанция об отправке, которую предоставил продавец, оказалась поддельной. По этому факту следователи возбудили уголовное дело по части 2 статьи 159 УК РФ (мошенничество с причинением значительного ущерба).