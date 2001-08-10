Долинская прокуратура выявила нарушение при вакцинации ребенка в местной ЦРБ
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Прокуратура города Долинска установила факт нарушения законодательства в местной центральной районной больнице, где ребенку провели повторную прививку от туберкулеза с отступлением от национального календаря вакцинации. Вред, причиненный здоровью несовершеннолетнего, стал основанием для судебного иска о компенсации морального вреда.
В ходе проверки деятельности ГБУЗ "Долинская ЦРБ" надзорное ведомство выяснило, что медработники сделали ребенку повторную ревакцинацию с нарушением приказа Минздрава России. Кроме того, медики провели эту процедуру без информированного добровольного согласия законного представителя ребенка. Как рассказали ТИА "Острова" в областной прокуратуре, это медицинское вмешательство причинило вред здоровью ребенка, что повлекло за собой физические и нравственные страдания, а также необходимость реабилитации.
Городской прокурор, действуя в интересах пострадавшего ребенка, обратился в Долинский городской суд с иском к медицинскому учреждению. В своем исковом заявлении прокурор потребовал взыскать с больницы компенсацию морального вреда. Суд, рассмотрев материалы дела, согласился с доводами надзорного органа и постановил взыскать с ГБУЗ "Долинская ЦРБ" 200 тысяч рублей в пользу ребенка. На данный момент это судебное решение еще не вступило в законную силу.
Комментарии - 0
Еще материалы в рубрике:
Новости происшествий Сахалина и Курил
Это читают
10:36 21 Января Собственники квартир в Южно-Сахалинске вводят доплату за уборку парковок
08:33 19 Января Автодорога на "Горный воздух" в Сахалинской области закрыта для проезда
10:41 21 Января Сахалинский краевед расскажет об исследовании родословной
15:40 20 Января На Сахалине завершилось первенство области по сноуборду
12:27 30 Декабря В Южно-Сахалинске подвели итоги года в сфере образования
15:38 29 Декабря Судебные приставы выдворили с Сахалина группу нелегальных мигрантов
09:57 30 Декабря С декабря увеличен повышающий коэффициент за отсутствие индивидуальных приборов учета воды
13:50 30 Декабря Все городские и коммунальные службы Южно-Сахалинска будут работать в режиме повышенной готовности
Выбор редакции
- 09:38 Вчера Сахалинцам списали более 680 тысяч рублей пени за вывоз мусора
- 10:25 22 Января В главной библиотеке Сахалина показали документальный фильм о Гиви Манткаве
- 10:41 21 Января Сахалинский краевед расскажет об исследовании родословной
- 15:40 20 Января На Сахалине завершилось первенство области по сноуборду
Мои острова - моё будущее
09:25 29 Ноября Студентка Алина Нурланова: На Сахалине есть все, чтобы строить здесь свое будущее
21:00 25 Ноября Скалолаз Александр Назин: На вершине чувствуешь себя свободным
11:10 15 Ноября Художница Марина Пузик: Хочу сделать Сахалин красивее
21:29 8 Ноября Сооснователь фотомастерской Александр Гайворон: Никто не покажет Сахалин лучше сахалинца
Аналитика
Опрос
Какой губернатор Сахалинской области, по-вашему, лучше всего управлял ей?