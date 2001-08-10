Долинская прокуратура выявила нарушение при вакцинации ребенка в местной ЦРБ

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Прокуратура города Долинска установила факт нарушения законодательства в местной центральной районной больнице, где ребенку провели повторную прививку от туберкулеза с отступлением от национального календаря вакцинации. Вред, причиненный здоровью несовершеннолетнего, стал основанием для судебного иска о компенсации морального вреда.

В ходе проверки деятельности ГБУЗ "Долинская ЦРБ" надзорное ведомство выяснило, что медработники сделали ребенку повторную ревакцинацию с нарушением приказа Минздрава России. Кроме того, медики провели эту процедуру без информированного добровольного согласия законного представителя ребенка. Как рассказали ТИА "Острова" в областной прокуратуре, это медицинское вмешательство причинило вред здоровью ребенка, что повлекло за собой физические и нравственные страдания, а также необходимость реабилитации.

Городской прокурор, действуя в интересах пострадавшего ребенка, обратился в Долинский городской суд с иском к медицинскому учреждению. В своем исковом заявлении прокурор потребовал взыскать с больницы компенсацию морального вреда. Суд, рассмотрев материалы дела, согласился с доводами надзорного органа и постановил взыскать с ГБУЗ "Долинская ЦРБ" 200 тысяч рублей в пользу ребенка. На данный момент это судебное решение еще не вступило в законную силу.