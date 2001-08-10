В Южно-Сахалинске прошел рейд по выявлению машин, припаркованных с нарушениями
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Департамент общественной безопасности и контроля Южно-Сахалинска совместно с городским отделом ГИБДД провели профилактический рейд, направленный на устранение помех для работы снегоуборочной техники. Инспекторы также пресекли ряд нарушений правил парковки на улицах города, составив административные протоколы и эвакуировав один автомобиль.
Специалисты департамента и экипаж ДПС работали с владельцами транспортных средств, которые долгое время оставляли свои машины на улично-дорожной сети. Такая парковка создает серьезные препятствия для спецтехники, расчищающей город от снега. Как сообщили ТИА "Острова" в сахалинской полиции, подобные факты зафиксировали на улице Музейная и на дублере проспекта Победы.
Отдельную работу инспекторы провели на улице П.А. Леонова. Там сотрудники ГАИ пресекали нарушения правил парковки в зоне действия знака, запрещающего остановку. В результате они составили протоколы об административных правонарушениях по части 4 статьи 12.16 КоАП РФ в отношении трех водителей. Один автомобиль, который нарушал правила, эвакуировали на специализированную штрафстоянку.
