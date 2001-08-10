Тихоокеанское
информационное агентство
24 Января 2026
Сейчас 20:59
Госавтоинспекция Сахалина пресекла более 150 нарушений ПДД за сутки

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

За минувшие сутки на дорогах Сахалина не произошло ни одной аварии, в которой пострадали бы люди. Однако сотрудники Госавтоинспекции продолжают активную работу и за этот период пресекли 156 нарушений Правил дорожного движения в ходе профилактических мероприятий.

Инспекторы задержали и отстранили от управления семь водителей, находившихся в состоянии опьянения. Еще 18 автомобилистов задержали за управление транспортом без прав либо будучи лишенными водительских удостоверений по суду. Как сообщили ТИА "Острова" в областной ГИБДД, к административной ответственности также привлекли водителей за выезд на встречную полосу, управление незарегистрированными машинами, нарушения правил перевозки детей и неприменение ремней безопасности. Отдельно инспекторы составили 11 материалов на автомобилистов, которые вовремя не оплатили административные штрафы. В результате рейдов на специализированную стоянку поместили восемь задержанных автомобилей.

Параллельно стационарные комплексы фото- и видеофиксации зарегистрировали 1111 нарушений ПДД. Сотрудники Центра автоматизированной фиксации административных правонарушений Госавтоинспекции на основании этих данных привлекли к ответственности 495 водителей за превышение скорости, 25 - за проезд на запрещающий сигнал светофора, 113 - за непристегнутые ремни безопасности и 474 автомобилиста - за иные нарушения правил.

