Полиция Южно-Сахалинска раскрыла кражу дорогих курток из спортивного магазина
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Полиция Южно-Сахалинска раскрыла кражу из магазина спортивной одежды, в ходе которой злоумышленник похитил две дорогие куртки. Оперативники установили личность подозреваемого - им оказался ранее судимый 59-летний горожанин.
Как сообщили ТИА "Острова" в пресс-службе УМВД России по Сахалинской области, 30 декабря 2025 года мужчина зашёл в торговый зал под видом покупателя. Он выбрал несколько дорогостоящих курток, прошёл в примерочную кабинку, где снял с товара системы защиты, после чего спрятал одну вещь в пакет, а вторую надел под собственную верхнюю одежду и покинул магазин.
В дальнейшем злоумышленник продал похищенный товар на улице неизвестному лицу. Общий ущерб от кражи составил 34 тысячи рублей. По данному факту следователи возбудили уголовное дело по статье 158 Уголовного кодекса Российской Федерации (кража). В отношении подозреваемого суд избрал меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.
