Тихоокеанское
информационное агентство
22 Января 2026
Сейчас 21:19
77,52|90,72
На дороге в село Троицкое водитель Subaru врезался в газовую трубу
16:27, | Новости происшествий Сахалина и Курил

Полиция Южно-Сахалинска раскрыла кражу дорогих курток из спортивного магазина

Полиция Южно-Сахалинска раскрыла кражу дорогих курток из спортивного магазина

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Полиция Южно-Сахалинска раскрыла кражу из магазина спортивной одежды, в ходе которой злоумышленник похитил две дорогие куртки. Оперативники установили личность подозреваемого - им оказался ранее судимый 59-летний горожанин.

Как сообщили ТИА "Острова" в пресс-службе УМВД России по Сахалинской области, 30 декабря 2025 года мужчина зашёл в торговый зал под видом покупателя. Он выбрал несколько дорогостоящих курток, прошёл в примерочную кабинку, где снял с товара системы защиты, после чего спрятал одну вещь в пакет, а вторую надел под собственную верхнюю одежду и покинул магазин.

В дальнейшем злоумышленник продал похищенный товар на улице неизвестному лицу. Общий ущерб от кражи составил 34 тысячи рублей. По данному факту следователи возбудили уголовное дело по статье 158 Уголовного кодекса Российской Федерации (кража). В отношении подозреваемого суд избрал меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Комментарии - 0

Авторизоваться

Еще материалы в рубрике:

Новости происшествий Сахалина и Курил

    Это читают

    Выбор редакции

    Мои острова - моё будущее

    Аналитика

    Опрос

    Какой губернатор Сахалинской области, по-вашему, лучше всего управлял ей?