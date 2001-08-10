Тихоокеанское
Сахалинец, угрожая расправой, вымогал у бизнес-леди 7 миллионов рублей

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Полиция Корсаковского городского округа задержала подозреваемого в вымогательстве крупной суммы денег у местной предпринимательницы. Мужчина требовал семь миллионов рублей, угрожая физической расправой.

В конце декабря 2025 года 38-летняя жительница Корсакова, занимающаяся бизнесом в сфере недвижимости, обратилась в полицию. Женщина сообщила, что неизвестный по телефону потребовал от неё семь миллионов рублей, угрожая в случае отказа физической расправой. Как рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе регионального УМВД, сотрудники уголовного розыска оперативно установили личность подозреваемого.

Им оказался 36-летний житель Корсакова с неоднократными судимостями, который в тот момент находился на территории Хабаровского края. С помощью коллег из УМВД Хабаровского края мужчину доставили на Сахалин для проведения следственных действий. На допросе он признался в содеянном и пояснил, что, зная о материальном достатке потерпевшей, нашёл её контакты в интернете и решил завладеть её средствами.

Следователь полиции возбудил по данному факту уголовное дело по статье 163 УК РФ (вымогательство). В отношении задержанного суд избрал меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

