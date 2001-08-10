На дороге в село Троицкое водитель Subaru врезался в газовую трубу

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В Анивском районе произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого водитель получил травмы, а автомобиль и газовая труба - серьезные повреждения. Спасатели оперативно прибыли на место, передали пострадавшего медикам и ликвидировали угрозу.

21 января в районе дома №6 на улице Новотроицкой водитель автомобиля Subaru Forester не справился с управлением и совершил наезд на препятствие. Как рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе ОКУ "ПСС Сахалинской области", в результате аварии транспортное средство получило сильные механические повреждения, а также пострадала газовая труба.

Диспетчер Анивского пожарно-спасательного отряда получил информацию о происшествии в 16:05, а уже через три минуты, в 16:08, личный состав 52-й пожарно-спасательной части прибыл на место. Спасатели осмотрели территорию, передали пострадавшего водителя сотрудникам скорой медицинской помощи и, убедившись в отсутствии угрозы, вернулись в подразделение.

В работах участвовали пять человек и одна единица техники, погибших в результате инцидента нет.