Россельхознадзор объявил предостережение сахалинской компании

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Россельхознадзор выявил нарушения у сахалинского производителя рыбопродукции, который не отразил данные об отходах в государственной системе "Меркурий". Приморское межрегиональное управление ведомства объявило компании ООО "Поронай" официальное предостережение.

Как установили специалисты Россельхознадзора, в октябре 2025 года уполномоченное лицо предприятия оформило сопроводительный документ на 600 килограммов щупалец кальмара. Как рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе управления, документы указывали, что для производства использовали четыре тонны командорского кальмара, а общий вес другой выработанной из этого сырья продукции составил 2,8 тонны. Однако компания не оформила ветеринарные сопроводительные документы на образовавшиеся в процессе рыбные отходы.

19 января 2026 года Приморское межрегиональное управление Россельхознадзора на основании этих фактов объявило ООО "Поронай" предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований при обороте рыбной продукции. Ведомство также предложило компании принять конкретные меры, чтобы обеспечить полное соблюдение законодательства в области ветеринарии в дальнейшей деятельности.