Сахалинца за госизмену оштрафовали и отправили в тюрьму

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Верховный Суд Российской Федерации вынес окончательный обвинительный приговор жителю Сахалинской области. Мужчину признали виновным в попытке установить конфиденциальное сотрудничество с иностранным государством в ущерб безопасности России.

Суд установил, что уроженец 1966 года по собственной инициативе пытался наладить контакт с представителем военного ведомства Украины. Его целью было оказание содействия в деятельности, направленной против безопасности Российской Федерации. Как сообщили ТИА "Острова" в пресс-службе УФСБ России по Сахалинской области, реализовать преступный умысел мужчине не удалось - сотрудники своевременно задержали его.

Верховный Суд, учитывая смягчающие обстоятельства, в том числе активное содействие следствию со стороны обвиняемого, назначил ему наказание. Оно включает лишение свободы сроком на 3 года и 9 месяцев с отбыванием в исправительной колонии общего режима, а также штраф в размере 400 тысяч рублей.