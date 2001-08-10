Тихоокеанское
На дороге в село Троицкое водитель Subaru врезался в газовую трубу
09:16, | Новости происшествий Сахалина и Курил

Более 1200 нарушений ПДД зафиксировали камеры на Сахалине за сутки

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

За минувшие сутки на дорогах Сахалинской области не произошло ни одного дорожно-транспортного происшествия с пострадавшими. При этом сотрудники Госавтоинспекции в ходе профилактических мероприятий выявили и пресекли 154 административных правонарушения, а стационарные камеры зафиксировали еще 1244 случая.

Как рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе регионального управления ГИБДД, полицейские задержали двух водителей, управлявших автомобилями в состоянии опьянения, и четырнадцать человек, севших за руль без права управления либо будучи лишенными его по суду. Специалисты также поместили на штрафные стоянки пять транспортных средств.

Помимо этого, инспекторы привлекли к ответственности ряд других нарушителей. Среди них - водители, выехавшие на встречную полосу, управлявшие незарегистрированными автомобилями или машинами без номерных знаков. Отдельные протоколы составили за нарушения правил перевозки детей, неприменение ремней безопасности, чрезмерную тонировку стекол и отказ уступить дорогу пешеходам. Один пешеход также получил штраф. Одиннадцать административных материалов оформлено на водителей, не оплативших ранее вынесенные штрафы в установленный срок.

Параллельно стационарные комплексы фото- и видеофиксации за сутки зарегистрировали 1244 нарушения ПДД. Сотрудники Центра автоматизированной фиксации административных правонарушений ГИБДД обработали данные и вынесли постановления, в основном, за превышение скорости (438 случаев), проезд на красный сигнал светофора (56 случаев) и непристегнутые ремни безопасности (109 случаев). Еще 616 водителей ответят за иные виды нарушений, зафиксированные автоматическими средствами контроля.

