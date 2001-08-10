Более 1200 нарушений ПДД зафиксировали камеры на Сахалине за сутки
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
За минувшие сутки на дорогах Сахалинской области не произошло ни одного дорожно-транспортного происшествия с пострадавшими. При этом сотрудники Госавтоинспекции в ходе профилактических мероприятий выявили и пресекли 154 административных правонарушения, а стационарные камеры зафиксировали еще 1244 случая.
Как рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе регионального управления ГИБДД, полицейские задержали двух водителей, управлявших автомобилями в состоянии опьянения, и четырнадцать человек, севших за руль без права управления либо будучи лишенными его по суду. Специалисты также поместили на штрафные стоянки пять транспортных средств.
Помимо этого, инспекторы привлекли к ответственности ряд других нарушителей. Среди них - водители, выехавшие на встречную полосу, управлявшие незарегистрированными автомобилями или машинами без номерных знаков. Отдельные протоколы составили за нарушения правил перевозки детей, неприменение ремней безопасности, чрезмерную тонировку стекол и отказ уступить дорогу пешеходам. Один пешеход также получил штраф. Одиннадцать административных материалов оформлено на водителей, не оплативших ранее вынесенные штрафы в установленный срок.
Параллельно стационарные комплексы фото- и видеофиксации за сутки зарегистрировали 1244 нарушения ПДД. Сотрудники Центра автоматизированной фиксации административных правонарушений ГИБДД обработали данные и вынесли постановления, в основном, за превышение скорости (438 случаев), проезд на красный сигнал светофора (56 случаев) и непристегнутые ремни безопасности (109 случаев). Еще 616 водителей ответят за иные виды нарушений, зафиксированные автоматическими средствами контроля.
Комментарии - 0
Еще материалы в рубрике:
Новости происшествий Сахалина и Курил
Это читают
09:05 Сегодня На Сахалине закрыли несколько участков региональных и федеральных дорог
08:55 Сегодня Сахалинка, испугавшись обвинений в спонсировании ВСУ, отдала мошенникам почти 2 миллиона
10:20 Сегодня Сахалинца за госизмену оштрафовали и отправили в тюрьму
09:16 Сегодня Более 1200 нарушений ПДД зафиксировали камеры на Сахалине за сутки
09:08 16 Января Страховые пенсии сахалинских пенсионеров выросли на 7,6 процента
09:13 16 Января Сахалинские священнослужители освятят артезианскую скважину перед Крещением Господним
12:51 16 Января Суд взыскал с муниципального учреждения Курильского района 84 тысячи рублей в пользу работника
09:04 16 Января Школьникам расскажут о заповедных территориях Сахалина
12:27 30 Декабря В Южно-Сахалинске подвели итоги года в сфере образования
15:38 29 Декабря Судебные приставы выдворили с Сахалина группу нелегальных мигрантов
09:57 30 Декабря С декабря увеличен повышающий коэффициент за отсутствие индивидуальных приборов учета воды
13:50 30 Декабря Все городские и коммунальные службы Южно-Сахалинска будут работать в режиме повышенной готовности
Выбор редакции
- 10:25 Сегодня В главной библиотеке Сахалина показали документальный фильм о Гиви Манткаве
- 10:41 Вчера Сахалинский краевед расскажет об исследовании родословной
- 15:40 20 Января На Сахалине завершилось первенство области по сноуборду
- 09:21 20 Января Сахалинская библиотека собирает волонтеров для планирования добрых дел
Мои острова - моё будущее
09:25 29 Ноября Студентка Алина Нурланова: На Сахалине есть все, чтобы строить здесь свое будущее
21:00 25 Ноября Скалолаз Александр Назин: На вершине чувствуешь себя свободным
11:10 15 Ноября Художница Марина Пузик: Хочу сделать Сахалин красивее
21:29 8 Ноября Сооснователь фотомастерской Александр Гайворон: Никто не покажет Сахалин лучше сахалинца
Аналитика
Опрос
Какой губернатор Сахалинской области, по-вашему, лучше всего управлял ей?