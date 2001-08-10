Сахалинка, испугавшись обвинений в спонсировании ВСУ, отдала мошенникам почти 2 миллиона

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Мошенники больше недели "обрабатывали" жительницу Южно-Сахалинска. Горожанка сдалась и отправила в никуда 1,8 млн рублей, испугавшись ответственности за "спонсирование ВСУ", пишет astv.ru.

В УМВД России по Сахалинской области сообщили, что жертвой аферистов стала 37-летняя жительница островной столицы. Она рассказала, что была на связи с неизвестным мужчиной с 12 по 20 января.

"Путём обмана и под угрозой привлечения к уголовной ответственности за спонсирование ВСУ похитили принадлежащие заявительнице денежные средства в сумме 1 800 000 рублей", - отметили в ведомстве.

По факту возбудили уголовное дело.