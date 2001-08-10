На Сахалине водитель такси предстанет перед судом за кражу смартфона

Тихоокеанское
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Следователи завершили расследование уголовного дела в отношении жителя Южно-Сахалинска. Его обвиняют в краже мобильного телефона, который пассажир забыл в такси.

Как рассказали ТИА "Острова" в сахалинской полиции, инцидент произошел 22 октября прошлого года. Обвиняемый, работавший в ночную смену водителем такси, обнаружил на заднем сидении чужой смартфон с банковской картой под чехлом. По версии следствия, он решил присвоить найденное имущество. Мужчина извлёк из телефона сим-карту, а затем попытался воспользоваться кредитной картой в магазине. Однако операция не прошла, так как на счету не было средств.

После неудачной попытки он выбросил карту, а телефон оставил себе. Сумма ущерба составила 8 000 рублей. Следствие квалифицировало действия водителя как кражу с причинением значительного ущерба гражданину. Собранные материалы передали в суд для рассмотрения по существу.

