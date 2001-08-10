Следствие возбудило уголовное дело за нападение сахалинки на полицейского

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Следователи возбудили уголовное дело в отношении жительницы Корсаковского района. Ее обвиняют в применении насилия к сотруднику полиции во время конфликта в жилом доме.

Как сообщили ТИА "Острова" в следственном управлении СК России по Сахалинской области, инцидент произошел в ночь с 13 на 14 января в селе Соловьёвка. Полицейские прибыли туда по вызову о драке в подъезде. На одном из этажей они обнаружили 52-летнюю женщину в сильном алкогольном опьянении, которая шумела и нарушала общественный порядок.

Сотрудник полиции потребовал от нее прекратить противоправные действия. Однако, по версии следствия, женщина не подчинилась, а вместо этого схватила полицейского за куртку и нанесла ему как минимум два удара в область предплечья. После этого ее задержали и доставили в отдел для дальнейшего разбирательства. Сейчас следователи проводят необходимые мероприятия по сбору и закреплению доказательств по делу.