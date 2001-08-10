На Сахалине сотрудники Росгвардии проверили более пятидесяти владельцев оружия за неделю

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Сотрудники Росгвардии продолжают проверять владельцев гражданского оружия на Сахалине. За последнюю неделю они изъяли 16 единиц оружия у нескольких охотников.

Как рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе Управления Росгвардии по Сахалинской области, за семь дней инспекторы проверили 55 граждан и одно охранное предприятие. В ходе рейдов они выявили три случая нарушений - владельцы просрочили разрешительные документы или хранили оружие с нарушениями. На них составили административные протоколы и изъяли оружие.

В ходе проверок инспекторы установили, что некоторые граждане утратили право на владение оружием. В Аниве и Долинске изъяли три ружья у охотников, которые не прошли обязательное медицинское освидетельствование. В Южно-Сахалинске оружие забрали у человека, которого подозревают в совершении умышленного преступления. В Поронайске два ружья изъяли у владельца, которого ранее привлекали к ответственности за вождение в нетрезвом виде. Всего временному хранению на базах Росгвардии подверглись 16 единиц оружия. Все изъятия проводят для обеспечения общественной безопасности.

Параллельно ведомство продолжает предоставлять государственные услуги по обороту оружия. За неделю поступило 35 заявлений от граждан и организаций, из которых рассмотрели 31. Кроме того, в регионе действует программа по добровольной сдаче оружия для использования в зоне специальной военной операции. Жители области, желающие передать свое оружие, могут оставить соответствующее сообщение на официальном сайте Управления.