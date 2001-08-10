В Южно-Сахалинске эвакуировали машину и оштрафовали 7 водителей за неправильную парковку

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В Южно-Сахалинске продолжаются совместные рейды Госавтоинспекции и городского департамента общественной безопасности по наведению порядка на дорогах. Особое внимание инспекторы уделяют адресам, на которые чаще всего жалуются жители.

Как рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе администрации города, одним из таких проблемных мест стал участок у пересечения улиц Карла Маркса и Амурской, а также Курильская улица. Муниципальный центр управления регулярно фиксирует здесь обращения граждан о систематических нарушениях правил стоянки. В ходе рейдов инспекторы выявляют водителей, которые игнорируют знак "Остановка запрещена" с табличкой "Работает эвакуатор". За такое нарушение грозит штраф в 2250 рублей, а при отсутствии водителя автомобиль могут переместить на штрафстоянку. Также фиксируют случаи, когда машины блокируют проезд другим транспортным средствам.

Городские власти напоминают, что каждый житель может сообщить о нарушении ПДД. Это можно сделать через официальный сайт ГИБДД, прикрепив фотоматериалы с четкими номерами автомобиля и указанием места и времени, либо позвонив по телефону дежурной части. О парковке на газонах и детских площадках можно заявить через портал "Сахалин Онлайн". С начала года через этот сервис уже поступило 231 обращение на нерадивых автовладельцев. По итогам последнего рейда инспекторы эвакуировали один автомобиль и выписали штрафы семи водителям.