Нарушителя ПДД на Сахалине установили по видеозаписи в сети

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Сотрудники сахалинской Госавтоинспекции привлекли к ответственности местного жителя за несколько грубых нарушений ПДД. Поводом для проверки стала видеозапись, которую автоинспекторы обнаружили в интернете.

Как сообщили ТИА "Острова" в региональном управлении ГИБДД, на опубликованном в сети видео зафиксировали, как водитель легкового автомобиля проехал на запрещающий сигнал светофора. При этом он не уступил дорогу пешеходам, имеющим преимущество. Сотрудники ведомства изучили запись и установили личность нарушителя. Им оказался 28-летний житель региона.

В отношении водителя инспекторы составили сразу три административных протокола. Их вынесли за проезд на красный сигнал светофора, непредоставление преимущества пешеходам, а также за управление автомобилем, который не прошел обязательную регистрацию в установленном порядке. С нарушителем также провели профилактическую беседу о недопустимости подобных действий. Госавтоинспекция поблагодарила граждан за активную позицию и призвала всех участников дорожного движения соблюдать правила.