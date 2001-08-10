На Сахалине за сутки задержали 16 водителей за пьяную езду и лишение прав
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
На Сахалине за минувшие сутки удалось избежать дорожных аварий с пострадавшими, однако инспекторы ГИБДД выявили массовые нарушения правил дорожного движения. Главную угрозу безопасности представляли водители, севшие за руль в состоянии опьянения, а также те, кто управлял транспортом, будучи лишенным прав или не имея их вовсе.
Сотрудники Госавтоинспекции за прошедший день провели масштабные профилактические рейды, в ходе которых они пресекли 115 правонарушений. Как рассказали ТИА "Острова" в региональном управлении ГИБДД, инспекторы задержали и отстранили от управления троих нетрезвых водителей. Помимо этого, правоохранители выявили 13 автомобилистов, которые либо никогда не получали водительских удостоверений, либо уже лишились их по решению суда.
В общей сложности инспекторы привлекли к административной ответственности десятки нарушителей. Среди них - водитель с незарегистрированным автомобилем, 16 человек с незаконной тонировкой стекол и двое, чьи машины не имели государственных номеров. Также штрафы получили четыре водителя за неправильную перевозку детей, четверо - за отказ уступить дорогу пешеходам и 11 человек за непристегнутые ремни безопасности. Двух водителей наказали за игнорирование дорожных знаков и неправильную парковку, а одного пешехода - за переход в неположенном месте. Помимо этого, инспекторы оформили два административных материала на автовладельцев, просрочивших оплату прежних штрафов, и задержали три автомобиля, которые затем отправили на спецстоянку.
Значительный объем нарушений зафиксировали автоматические комплексы фото- и видеофиксации, которые выявили 1636 случаев несоблюдения ПДД. На основе этих данных сотрудники Центра автоматизированной фиксации административных правонарушений ГИБДД привлекли к ответственности 1252 водителя за превышение скорости, 24 - за выезд на встречную полосу, 60 - за проезд на красный сигнал светофора и еще 300 человек - за различные иные нарушения.
