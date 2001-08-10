Массовую потасовку с угрозами устроили на Камчатке водители

Тихоокеанское
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В Елизовском районе Камчатского края на трассе "Морпорт-Аэропорт" произошла драка между водителями двух автомобилей. Оба участника конфликта подали встречные заявления о причинении телесных повреждений, пишет ИА "Кам 24".

В полицию Елизовского района 17 января поступило сообщение о массовой драке. Конфликт произошел в районе Шуманинского перекрестка на 22-м километре автодороги "Морпорт-Аэропорт".

В результате инцидента водители автомобилей "Сузуки Эскудо" и "Тойота Ленд Крузер Прадо" подали встречные заявления о причинении друг другу телесных повреждений. Кроме того, пассажирка внедорожника заявила об угрозе убийством, которую, по её словам, высказал пассажир автомобиля "Сузуки Эскудо".

Сотрудники Отдела МВД России по Елизовскому району организовали по всем фактам доследственную проверку. Полицейские осмотрели место происшествия, опросили участников конфликта и свидетелей. С места происшествия изъяли нож.

Сейчас полиция устанавливает все обстоятельства произошедшего. После завершения проверки правоохранители определят, будут ли возбуждены уголовные дела.

