В медучреждениях Сахалина обустроили пандусы и установили тактильные таблички

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Прокуратура Сахалинской области добилась исправления нарушений в нескольких больницах региона, которые ограничивали доступ маломобильных граждан. Поводом для проверки послужило обращение жителя Южно-Сахалинска, который пожаловался на недоступность медучреждений.

Как сообщили ТИА "Острова" в областной прокуратуре, проблема была озвучена во время личного приема у начальника управления Генпрокуратуры по Дальнему Востоку. После этого областная прокуратура организовала проверку исполнения законодательства о социальной защите инвалидов в медицинских учреждениях.

По итогам проверки в здании Южно-Сахалинской городской больницы имени Анкудинова рабочие привели в порядок поручни на лестничном марше главного корпуса. В областном кожно-венерологическом диспансере отремонтировали поверхность пандусов на входных группах. Кроме того, в ряде центральных районных больниц, включая учреждения в Смирных, Томари, Поронайске и Углегорске, установили тактильные таблички, кнопки вызова персонала и противоскользящие полоски на ступенях.